Volijo 155 članov ustavodajne skupščine

V skupščino bi 1300 kandidatov

Panoramski pogled na Santiago s Cerro San Cristobala, Čile. FOTO: Shutterstock

V Čilu so se začele dvodnevne volitve članov ustavodajne skupščine, ki bo pripravila novo ustavo. Volivci izbirajo 155 ljudi, ki bodo napisali novo ustavo, ki bo nadomestila sedanjo časa vojaške diktature v prizadevanjih, da bi naslovili zakoreninjene družbene neenakosti, ki so vzpodbudile smrtonosne proteste leta 2019.Novo ustavo so volivci podprli na referendumu oktobra lani. Nadomestila bo sedanjo ustavo iz leta 1980, vrhunca vojaške diktature generala, ki je vladal med letoma 1973 in 1990. Mnogi ji pripisujejo, da blokira napredek enakosti v državi, ki je z eno najvišjih stopenj neenakosti med razvitimi gospodarstvi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Neenakost je bila tudi eden glavnih vzrokov protestov, ki so se začeli oktobra 2019. Po mesecu dni in 36 mrtvih je vlada pristala na razpis referenduma o novi ustavi. Na njem so z 80-odstotno podporo volivci tudi izrazili nedvoumno podporo, da novo ustavo spišejo člani telesa, ki bo v celoti sestavljeno iz izvoljenih članov.Po ocenah mnogih bodo volitve 155 članov ustavodajne skupščine najpomembnejše od vrnitve demokracije v državo po padcu diktature pred 31 leti.Volilno pravico ima 14 milijonov ljudi. Čilski predsednikje pred oddajo glasu na Twitterju danes pozval, naj se na današnjih zgodovinskih volitvah sliši glas ljudstva.Za mesto v ustavodajni skupščini se poteguje 1300 kandidatov. Polovica je žensk, saj bo tudi polovica članov skupščine žensk. 17 mest pa je rezerviranih za predstavnike staroselcev. Za pripravo nove ustave bodo imeli devet mesecev časa, o njej pa bodo volivci glasovali prihodnje leto.Po ocenah poznavalcev bo šlo predvsem za boj med kandidati levih in desnih strank. Slednje se zavzemajo za kapitalizem in svobodno trgovino, leve pa za večji nadzor države nad naravnimi viri, ki so jih od diktature večinoma privatizirali, pa tudi več proračunskih sredstev za izobraževanje, zdravstvo in socialno varnost.Volivci ta konec tedna volijo tudi guvernerje, župane in lokalne svetnike. Lokalne volitve običajno pomenijo preizkus za predsedniške volitve, ki bodo novembra.