Volilni finale na dan državnosti

V nadaljevanju preberite:

Da je Tomislav Tomašević, kandidat (in vodja) zeleno-leve platforme Zmoremo! (Možemo!) za zagrebškega župana, nesporni favorit nedeljskega drugega kroga lokalnih volitev, ne dvomi več nihče. Ankete so mu napovedale veliko več glasov (63 odstotkov) kot v prvem krogu, ko jih je prejel nekaj več kot 45 odstotkov. Protikandidatu iz vrst desnice Miroslavu Škoru naj bi volivci namenili 20-odstotno podporo.



Hrvaška bo v nedeljo zaznamovala dan državnosti. Pred dvema letoma je vlada premiera Andreja Plenkovića namreč potrdila nov koledar državnih praznikov, na podlagi katerega 25. junij ni več dan državnosti in 8. oktober ne dan neodvisnosti. Od lani je dan državnosti znova 30. maj, kot je bilo do leta 2000. Nov praznik in dela prost dan bo 18. november kot dan spomina na žrtve vojne.