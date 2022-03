Volivci nagradili SPD Olafa Scholza

V nadaljevanju preberite:

Prve deželne parlamentarne volitve so pokazale, da lahko SPD znova spet osvaja trdnjave, ki so bile več zadnjih mandatov v rokah CDU. V Posarju je SPD celo osvojila absolutno večino mandatov in bo lahko vladala sama. Kancler Olaf Scholz je lahko z rezultatom več kot zadovoljen, stranka pa lahko z večjim optimizmom zre v prihajajoče volitve, tudi v največji nemški zvezni deželi Severnemu Porenju - Westfaliji.