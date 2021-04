Von der Leynova: Vstopili smo v ključno fazo za okrevanje po pandemiji

Cepljenje po Evropi se pospešuje, ob čemer je po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen ključna še pospešitev gospodarskega okrevanja. »Vstopili smo v ključno fazo za okrevanje in za prihodnost naše unije,« je dejala in pozvala k čim prejšnjemu uresničevanju naložb, podprtih s 750-milijardnim skladom za okrevanje.



Sklad za okrevanje bo omogočil, da bo Evropa iz koronske krize prišla še močnejša, je prepričana predsednica Evropske komisije. Kot je spomnila, države članice prav zdaj dokončujejo svoje nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, pri čemer tesno sodelujejo s komisijo.

Države previdno v načrtovanje naložb

Von der Leynova je dejala, da morajo države svoje naložbe začrtati predvidno, da bo Evropa dobro pripravljena na prihodnost. »V prihodnjih tednih bomo načrte za okrevanje prevedli v zakonske podlage. Vemo, kam želimo priti in cilje zastavljamo skupaj, vseh 27 članic,« je bila jasna.



»Zgraditi želimo zeleno Evropo, ki bo varovala naše okolje in podnebje in ki bo ustvarjala trajnostna delovna mesta. Želimo investirati v digitalno, inovativno in konkurenčno Evropo. Hočemo odporno Evropo, ki bo bolj pripravljena na prihodnje krize,« je strnila cilje.

»Gre za priložnost stoletja«

Kot je spomnila, ima unija za izgradnjo prihodnosti na voljo 750 milijonov evrov. »Gre za priložnost stoletja, za resnično zgodovinski trenutek,« je dejala.



Članice bodo sredstva lahko začele koristiti že letos, instrument pa bo deloval do leta 2026. Sloveniji je, kot je razvidno iz letošnjega programa stabilnosti, ki opredeljuje javnofinančno politiko v naslednjih letih, iz instrumenta za okrevanje na voljo 1,8 milijarde nepovratnih sredstev in do 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev.



Komisija bo po besedah njene predsednice zagotovila, da bodo vsi nacionalni programi za okrevanje in odpornost odražali ambicije EU. »To dolgujemo našim državljanom, predvsem pa mladim generacijam,« je dejala

