Vprašanja za ruske mirovnike

Med nekdanjima sovjetskima republikama, ki sta v vojni še iz časov, ko še nista bili samostojni državi, je spet zavrelo. Kot običajno sta sprti strani za izbruh spopadov, v katerih so na obeh straneh umrli najmanj trije vojaki, 19 pa je bilo ranjenih, obtožili druga drugo. Toda tokrat sta se Erevan in Baku združila vsaj v kritiki delovanja ruskih mirovnih sil.

Spopade je tokrat izzvala azerbajdžanska zahteva armenskemu prebivalstvu v Arcahu, kakor po armensko pravijo Gorskemu Karabahu, spornemu ozemlju, ki ga mednarodna skupnost priznava kot del Azerbajdžana, dejansko pa so Armenci nad njim prevzeli nadzor še pred razpadom Sovjetske zveze, naj se umakne iz okolice stare magistralne ceste in preseli k novi, k »lačinskemu koridorju«, ki ga je Baku v celoti zgradil kot novo povezavo med Azerbajdžanom in Armenijo, medtem ko naj bi svoj del ceste, ki je del sporazuma o premirju, podpisanega po zadnji vojni, Erevan začel graditi šele ta mesec.