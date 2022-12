Vrata se odpirajo, kdo bo stopil skoznje

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je ta teden potegnila iz novoletne torbe še eno presenečenje. Državna komisija za zdravje je objavila, da bodo 8. januarja odpravili obvezno karanteno za vse potnike, ki bodo pripotovali v to državo iz tujine. Dovolj bo, da bodo imeli negativen PCR-test, ki ga bodo opravili v 48 urah pred potovanjem, in vrata do zdaj zaprtega cesarstva se bodo na široko odprla.