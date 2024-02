Vrenje med proruskimi separatisti

V nadaljevanju preberite:

Jutri se bo odvil občni zbor predstavnikov ljudstva uporniške moldavske regije Pridnestrje, na katerem bodo opozorili, da oblasti v Kišinjevu čedalje bolj pritiskajo nanje. Že na predvečer shoda so iz prestolnice nepriznane pridnestrske avtonomije Tiraspol sporočili, da delegati ne nameravajo pozvati Moskve, naj njihovo regijo priključi Ruski federaciji. »Ne le sto-, dvestoodstotno vam to zagotavljam,« je poročevalcu ruskega časnika Kommersant zagotovil poslanec parlamenta nepriznane republike in prosil, naj njegovega imena ne izdajo.