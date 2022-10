Vrh Krimske platforme tudi o krimskih Tatarih

V nadaljevanju preberite:

Kot poudarjajo na Hrvaškem, gre za najpomembnejše politično srečanje na tako visoki parlamentarni ravni doslej, hkrati pa tudi za enega največjih mednarodnih političnih dogodkov po predsedovanju Hrvaške EU in srečanju Kitajska 16+1. Krimska platforma je bil sicer mednarodno zasnovani format za konzultacije in koordinacijo delovanja mednarodnih partnerjev Ukrajine s ciljem nasprotovati posledicam in grožnjam začasne ruske okupacije Krima in z namenom končne vrnitve polotoka Ukrajini.