Vrhovno sodišče ZDA dovolilo tožbe proti teksaškemu zakonu o prepovedi splava

Vrhovno sodišče ZDA je danes ohranilo veljavnost teksaškega zakona o prepovedi splava, obenem pa sklenilo, da se proti njemu lahko vlagajo tožbe. Teksaški zakon, ki prepoveduje splav po šestem tednu nosečnosti, je bil sestavljen na način, da bi se izognil tožbam na zveznih sodiščih.

Vrhovno sodišče je z osmimi glasovi proti enemu sklenilo, da se proti zakonu lahko vlagajo tožbe oziroma da so zvezna sodišča pristojna za odločanje o njem, čeprav je Teksas trdil nasprotno. Praktično to pomeni, da bo zakon obstal v veljavi ali pa se vrnil pred vrhovno sodišče.

Zvezno sodišče v Teksasu je zakon na prvi stopnji blokiralo in to se bo znova zgodilo, nato pa bo konservativno prizivno sodišče v New Orleansu – tako kot doslej že dvakrat – zakon ohranilo v veljavi. Nato ga bo morda spet sprejelo v obravnavo vrhovno sodišče ZDA.

Nasprotniki splava v Teksasu so pri zakonu uporabili izviren prijem, da bi se izognili sodnemu nadzoru. Dosedanje prepovedi splava so v ZDA predvidevale kazenske sankcije za ženske ali tiste, ki izvajajo splav, teksaški zakon pa omogoča le civilne tožbe.

Vsak, ki pomaga pri splavu, na primer pelje žensko do klinike, je izpostavljen civilni odškodninski tožbi kogarkoli, ki se odloči za tožbo, in lahko računa na 10.000 dolarjev tiralice. Teksas je pred vrhovnim sodiščem trdil, da ker ni sankcij države, ampak gre za civilne tožbe, zvezna sodišča niso pristojna za odločanje o njem.

Vrhovni sodniki so to zavrnili, vendar s praktičnega vidika ni sprememb. Tako prepoved splava v Teksasu še vedno velja kot od začetka septembra dalje.

Vrhovno sodišče ima v obravnavi še eno prepoved splava, in sicer v Mississippiju, kjer je odločitev pričakovati spomladi. Argumenti obeh strani pred vrhovnim sodiščem so sicer nakazali, da bo konservativna večina sodišča to prepoved prav tako ohranila.

Glede teksaškega zakona se je v četrtek izreklo tudi državno sodišče in ga razglasilo za neustavnega, vendar ga ni blokiralo.

»To, kar delamo, povzroča katastrofalne posledice ženskam, ki želijo uveljaviti svojo ustavno pravico do splava v Teksasu,« je kolege vrhovne sodnike okrcala liberalna sodnica Sonia Sotomayor. V Teksasu je zaradi zakona doslej število splavov padlo za 50 odstotkov.