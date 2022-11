Vrnitev terorizma na istanbulske ulice

V nadaljevanju preberite:

Istanbulska policija je že v nedeljo pozno zvečer aretirala glavno osumljenko za nedeljski teroristični napad na znameniti nakupovalni aveniji Istiqlal v središču največjega turškega mesta. Po zatrjevanju turških oblasti naj bi bila mlajša ženska – sicer državljanka Sirije – tesno povezana s prepovedano Kurdsko delavsko stranko (PKK) oziroma s kurdskim političnim gibanjem (PYD) s severa Sirije, ki ga uradna Ankara vidi le kot podaljšek PKK.

Teroristični napad v Istanbulu, prvi po skoraj šestih letih, je v Turčiji obudil travmatične spomine na leta, ko so bombe in samomorilski napadalci v časih vzpona samooklicane Islamske države in vrhunca vojne v sosednji Siriji, kjer je pomembno vlogo imela (in jo še ima) tudi Turčija, redno pretresala tako Istanbul kot Ankaro.