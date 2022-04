Vroč postaja tudi pogajalski spopad

V nadaljevanju preberite:

V Ankari so danes ponovili vabilo, naj se pogajalci čim prej ponovno neposredno sestanejo v Turčiji, hkrati pa so izjavili, da v naslednjih dnevih ali tednu ne pričakujejo premikov na pogajanjih. Kakor so sporočili iz Moskve, je ukrajinska stran včeraj presenetila z novim predlogom mirovnega sporazuma, ki utegne ohromiti pogajanja. Svojo državo pa bi rad v pogajalski proces spravil tudi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko.