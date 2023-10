Začenja se podeljevanje prestižnih Nobelovih nagrad

Prvi teden oktobra se Nobelovi komiteji zberejo v Stockholmu in Oslu, da razglasijo letošnje dobitnike prestižne nagrade. Prva razglasitev bo danes, in sicer na Karolinskem inštitutu v švedski prestolnici bodo predstavili, kdo dobi nagrado za medicino in fiziologijo.

Prvič so Nobelove nagrade podelili leta 1901. Ustanovili so jih po zadnji želji švedskega inovatorja in filantropista Alfreda Nobela, da bi slavili tiste, ki so svojim delom oplemenitili življenja ljudi na tem svetu.

Vsako leto se seveda ugiba, kateri znanstveni preboj in katere raziskovalce bi lahko okitili s to prestižno nagrado. Letos tako mediji omenjajo, da bi lahko nagrado podelili raziskovalcem za raziskave narkolepsije in odkritje oreksina, nevropeptida, ki uravnava budnost in apetit. Pomanjkanje oreksina v možganih zaradi uničenja celic, ki ga proizvajajo, povzroča omenjeno motnjo spanja.

Že v času, ko smo se borili proti covidu, se je glasno omenjalo, da si nagrado zagotovo zaslužita Katalin Kariko, po rodu Madžarka, in Američan Drew Weissman za raziskave na področju mRNK cepiv. Za svoje delo sta dobila že več prestižnih medicinskih nagrad, Nobelovi komiteji pa v zadnjih obdobjih lahko počakajo tudi nekaj let ali celo desetletij, da čas pokaže, kako prelomno je bilo neko odkritje, navajajo pri AFP. V preteklosti so že naredili napake, podelili so namreč nagrado za »terapevtsko vrednost lobotomije« in za insekticid DDT, ki je sicer prispeval v boju proti komarjem, ki prenašajo malarijo, vendar ima insekticid zelo negativne posledice na zdravje ljudi in na okolje.

Med potencialnimi dobitniki omenjajo še Kevana Shokata, ameriškega biologa, ki je odkril, kako blokirati izražanje gena kras, ki ga povezujejo z več različnimi raki, med drugim z raki debelega črevesa in danke. Morda pa bodo letos podelili nagrado za raziskave na področju celične terapije CAR T. Nagrada bi lahko romala tudi v roke raziskovalcev s področja sintezne biologije.

Alfred Nobel je med drugim odkril dinamit, ki je prinesel svetu veliko škode, zato se je odločil, da svoje premoženje zapusti skladu, iz katerega bodo nagradili ljudi, ki so pripomogli k izboljšanju življenj. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

Jutri bodo razglasili dobitnika nagrade za fiziko, v sredo za kemijo, v četrtek za literaturo, v petek pa najbolj težko pričakovano za mir, ki jo kot edino podelijo na Norveškem, v ponedeljek se teden Nobelovih nagrad sklede še s podelitvijo nagrade za ekonomijo, ki jo je leta 1968 uvedla švedska centralna banka.

Letos so nagrado povišali za deset odstotkov in znaša 11 milijonov kron ali nekaj več kot 952 tisoč evrov. Tudi letos poznavalci opozarjajo, da je bila večina dobitnikov Nobelovih nagrad v preteklosti belih in moškega spola. Še posebej velika razlika je v znanstvenih kategorijah, na primer, le štiri ženske so dobile Nobelovo nagrado za fiziko. Pri komitejih pravijo, da so njihove odločitve sprejete na podlagi znanstvenih rezultatov, in ne po spolu, nacionalnosti ali rasi. Če so se nekoč še lahko zagovarjali, da je znanost večinoma v rokah moških v Evropi in ZDA, to danes še zdaleč ne drži, pred petimi leti je tudi Kraljeva švedska akademija znanosti opozorila, da naj tisti, ki predlagajo nominirance nikakor ne spregledajo žensk in oseb drugih nacionalnosti in ras.

