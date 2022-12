Vsaj majhno olajšanje za obubožane Venezuelce

V nadaljevanju preberite:

Prvi del sklada iz zaseženih venezuelskih sredstev naj bi znašal okrog 800 milijonov evrov, predvsem pa bo namenjen 5 milijonom najbolj osiromašenih prebivalcev. Več kot 7 milijonov državljanov je v zadnjih letih zaradi bede in političnih pritiskov pobegnilo iz Venezuele.

Takoj po dogovoru v Mehiki je ameriška vlada v petek dovolila naftni družbi Chevron, da se vrne v Venezuelo in začne ponovno črpati nafto. To vsekakor pomeni olajšanje ameriških in po pričakovanju tudi drugih sankcij proti Madurovemu režimu, ki se duši v posledicah blokade. Dovoljenje Washingtona za zdaj velja pol leta, glede na negotov naftni trg po ruski agresiji na Ukrajino je venezuelska nafta trenutno celo pomembnejša za ZDA kot za Venezuelo.