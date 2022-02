Vsaj sedem mrtvih v nesreči španske ribiške ladje

Več sto kilometrov od obale kanadskega otoka Nova Fundlandija je davi potonila španska ribiška ladja Villa de Pitanxo. V nesreči je življenje izgubili vsaj sedem ljudi, 14 članov posadke je pogrešanih, reševalci so zdaj našli tri preživele. Na ladji je bilo po podatki španskega ministrstva za promet 16 Špancev, pet Perujcev in trije Ganci.

Petdesetmetrsko plovilo družbe, ki ima sedež v Galiciji na severozahodu Španije, naj bi v težave zabredlo okoli pol šestih zjutraj po srednjeevropskem času, ko je posadka sprožila dva klica v sili. Ker pristojne službe z ribiči niso uspele vzpostaviti povezave, so se obrnile na portugalsko in špansko ladjo, ki sta ribarili v bližini. Ti sta, kakor je dejala Maica Larriba, predstavnica centralne vlade v Galiciji, locirali reševalni čoln, na katerem so bili trije preživeli, prav tako sta našli več trupel. Preživeli so bili zaradi nizkih temperatur v hipotermičnem šoku, na kopno jih je s helikopterjem prepeljala kanadska obalna straža.

Reševalne službe še naprej iščejo pogrešane. Po navedbah francoske agencije Afp so v akcijo vključeni helikopterji, vojaško letalo in več plovil. Delo otežujejo visoki valovi, veter in slaba vidljivost.

»Z zaskrbljenostjo spremljamo iskanje in reševanje posadke galicijske ladje, ki je potonila v vodah Nove Fundlandije,« je na twitterju zapisal španski socialistični premier Pedro Sánchez. Dodal je, da je vlada v stalnem stiku z reševalnimi službami in se spomnil sorodnikov umrlih in pogrešanih ribičev. Ti so se po poročanju časnika El País zbrali v mestu Marin pred sedežem družbe, ki je upravljala s potopljeno ladjo, in od odgovornih zahtevali pojasnila. Vzroki nesreče za zadaj niso znani.