Vse bolj napeta končnica komisarske tekme

Vlada Roberta Goloba bo po odstopu Tomaža Vesela od kandidature za evropskega komisarja danes razpravljala o novem kandidatu, pri tem pa še ni povsem gotovo, ali bo Ursula von der Leyen v sredo dopoldne, ko bo vodstvu evropskega parlamenta predstavila strukturo in razrez komisarskih resorjev, objavila imena vseh, ki naj bi dobili katero od funkcij. Predsednica evropske komisije je še v intenzivnih pogovorih z voditelji držav članic.

Z odstopom Tomaža Vesela in verjetno kandidatko iz Slovenije bi se Ursula von der Leyen za še en korak približala spolni uravnoteženosti komisarske ekipe. Tako bi lahko bilo že 11 od 27 članov kolegija žensk. Če ne bo preobrata, bo močan podpredsedniški položaj za gospodarstvo in program za okrevanje že tako prevzel Italijan, Raffaele Fitto. To je eno od kočljivih vprašanj pri sestavljanju evropske komisije. Fitto prihaja iz desničarskih Bratov Italije premierke Giorgie Meloni.

Bolj kot uravnoteženost spolov utegnejo razprave v evropskem parlamentu zaznamovati razmerja med političnimi skupinami. Zlasti v socialističnem taboru je veliko nezadovoljstva, češ da štirje člani komisarskega kolegija, kolikor bi jih dobili po dosedanjih predlogih, še zdaleč niso dovolj.