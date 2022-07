Vse kot pred protesti, samo nasilja je več

V nadaljevanju preberite:

O tem, kaj se je dogajalo lani in kaj Revolucija načrtuje v prihodnje, je šel Díaz-Canel na podeželje razlagat kubanskim pisateljem in umetnikom. Uradno partijsko glasilo Granma je njegovo modrovanje objavilo ob obletnici lanskih nemirov. Priznal je sicer, da so razmere zapletene, kajti pomanjkanje elektrike res povzroča preglavice ljudstvu, zaradi pomanjkanja jeklenk pa ljudje ne morejo kuhati, saj plina brez jeklenk ni mogoče prodajati. Tudi te težave bosta ljudstvo in Revolucija premagala.

»Socializem nas je rešil pandemije, socializem je premagal poskus vandalskega državnega udara. Ob obletnici dokazujemo, da je Revolucija prav zares preprečila državni udar. Če bomo branili in ubranili socializem, bomo prebrodili tudi sedanjo veliko krizo in premagali imperialiste,« je pisateljem razložil partijski vodja in predsednik republike z besedami, ki so jih od konca petdesetih let nenehno ponavljali člani vladarske družine Castro.

Partijsko glasilo Granma je ob obletnici objavilo komentar, v katerem so za lanske dogodke neposredno obtožili ZDA, ki da so pripravile podroben načrt državnega udara na Kubi. Uporniki so lani 11. julija kot plačanci delovali proti kubanski vladi, na razpolago so imeli tudi vrhunsko tehnologijo. Nasprotniki revolucije so po washingtonskem nareku izkoristili nezadovoljstvo ljudi zaradi električnih mrkov, pomanjkanja hrane in drugih potrebščin ter strah pred širitvijo covida-19.

Tako »ljudstvu« v imenu »Revolucije« razlagajo v partijskem glasilu Granma. Kubanci ga ne berejo prav radi, ga pa preberejo, da bi izvedeli, kaj jim še pripravlja Revolucija, za katero se skriva elita. Predvsem pa morajo pisanje Granme prenašati vsa druga glasila, vse radijske postaje in televizija. Od jutra do večera, dan za dnem, dokler si partijskih napotkov ne vtisnejo v zavest.