Vsi Draghijevi, vendar tudi malo zmedeni

Predsednik nove italijanske vlade je prvi teden na oblasti začel s presežniki. Največja podpora kateremu od prvih ministrov v najmanj treh desetletjih, kažejo ankete, največja podpora poslancev in senatorjev, je pokazalo glasovanje o zaupnici, največ strank na njegovi strani, odkar imajo republiko. Celo zbornica industrialcev in sindikati se opredeljujejo za Maria Draghija. Po evropski lestvici ga podpirajo socialisti, ljudska stranka in tudi liberalci med italijanskimi politiki. Prav vsi so Draghijevi. To lahko traja eno leto, opozarjajo analitiki, veliko več pa ne.