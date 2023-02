Vučić v skupščini o predlogu EU o Kosovu, sledil je kaos na meji pretepa

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnjem izrednem zasedanju srbskega parlamenta o Kosovu poslancem prvič predstavil predlog EU o normalizaciji odnosov s Prištino, sprejetje katerega mednarodna skupnost pričakuje do pomladi. Osredotočil se je na točke, ki so za Beograd sporne in kjer v primeru nasprotovanja Srbiji grozijo posledice.

Toda srbski mediji poročajo tudi o ekscesnem dogajanju in »doslej nevidenih prizorih«. Po poročanju portala Danas so poslanci srbske desne opozicije v nekem trenutku vstali in se podali nad Vučića, nakar je predsednik parlamenta Vladimir Orlić postavil vprašanje, ali so se Dveri, DSS, Zavetnici in Narodna stranka odločili za linčanje predsednika Srbije.

Prišlo je do kričanja in prerivanja na meji pretepa, do vzklikov tipa »Sram vas bodi!«, nekateri poslanci so dvignili transparente z napisi »Izdaja«, »Ne kapitulaciji«, »Ne ultimatu« in podobno. Incident je trajal okoli 15 minut, nato se je seja nadaljevala, poroča srbska televizija RT Srbija.

Po Vučićevih besedah je za Beograd najhujša 4. točka predloga, ki pravi, da »Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah«. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Za Vučića najspornejša zahteva po dopustitvi članstva Kosova v mednarodnih organizacijah

Po Vučićevih besedah je za Beograd najhujša 4. točka predloga, ki pravi, da »Srbija ne bo nasprotovala članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah«. To bi pomenilo zeleno luč za sprejem Kosova v ZN, Nato, EU, Svet Evrope in druge pomembne večnacionalne forume. Beograd je namreč že večkrat poudaril, da je članstvo Prištine v Združenih narodih nesprejemljivo, saj bi to pomenilo, čeprav posredno, priznanje neodvisnosti Kosova.

Izpostavil je, da je več točk predloga EU, ki so ga podprle tudi ZDA, za Srbijo težavnih ali celo nesprejemljivih, vendar so mednarodni pogajalci zagrozili, da bi se lahko ustavile tuje naložbe in pristopna pogajanja z EU, ki potekajo od leta 2014.» Srbiji je v interesu, da ostane na evropski poti,« je dodal po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa.

Vučić je poslancem dejal, da ne more razkriti celotne vsebine predloga, osredotočiti pa se je želel na tiste njegove točke, ki predvidevajo negativne posledice za Srbijo v primeru zavrnitve. Zatrdil je sicer, da niso ničesar podpisali ali parafirali in da se bodo pogovori nadaljevali, poroča srbski portal N1.

Vztrajanje pri vzpostavitvi skupnosti srbskih občin

Glede vzpostavitve skupnosti srbskih občin na Kosovu je dejal, da je dogovorjena uresničitev te zaveze iz bruseljskega sporazuma iz leta 2013, vendar je Priština ne želi udejanjiti. »Skupnost občin ne more biti model nevladne organizacije, mora biti tisto, kar je bilo podpisano v Bruslju,« je dejal. Napovedal je, da se pred tem Srbi ne bodo vrnili v kosovske institucije. Izrazil je zaskrbljenost, da se bo Priština znova hotela pogajati, da bi zmanjšali pristojnosti skupnosti, kar bo velik problem.

Vztrajanje pri vzpostavitvi skupnosti srbskih občin mora biti pravni in fizični okvir, je poudaril Vučić. »Za razliko od tistih, ki vzklikajo parole, sem dal jasno vedeti, da se je Srbija pripravljena pogovarjati tudi o najslabših predlogih, saj nima pravice ponoviti izkušnje iz preteklosti,« je dodal. »Borimo se za mir in zagotovitev varnosti Srbov na Kosovu, ker bi v nasprotnem primeru oni bili prvi, ki bi trpeli,« je dodal.

Zatrdil je še, da je njegovo vodilo v pogajalskem procesu spoštovanje srbske ustave ter zavezanost zagotavljanju miru in stabilnosti na Kosovu za vsako ceno, še poroča Ansa.

Na koncu skoraj triurnega govora je dejal, da »predaja ni opcija« in da ve, kaj bo storil, saj bo vedno na strani Srbije. Temu je sledil glasen aplavz koalicijskih poslancev v 250-članski skupščini, v kateri ima njegova Srbska napredna stranka s koalicijskimi partnerji 159 poslancev. Poslanci desničarskega dela opozicije pa so na plakatih Vučića obtoževali, da je izdal Kosovo.

Izredno sejo parlamenta so sklicali zaradi obravnave poročila o procesu pogajanj Beograda s Prištino o normalizaciji odnosov, ki poteka pod okriljem EU.