Vučić v vojni z organiziranim kriminalom

Srbska policija je prijela 18 članov organizirane kriminalne skupine, ki jo sumijo vrste umorov, ugrabitev, izsiljevanja in trgovine z mamili. Skupina pod vodstvom Veljka Belivuka, znanega kot Velja Nevolja, se je skrivala za skupino navijačev beograjskega nogometnega kluba Partizan in naj bi bila tesno povezana z vodstvom ministrstva za notranje zadeve.



Veljko Belivuk, imenovan tudi Velja Nevolja, je v Beogradu znan kot vodja ene od navijaških skupin Partizana, imenovane Principi, v podzemlju pa slovi po brutalnosti in vpletenosti v številna kazniva dejanja, ki nimajo zveze z ljubeznijo do nogometa.



Skupino pod njegovim vodstvom srbska policija bremeni, da je vpletena v več plačanih umorov, ugrabitev in nepojasnjenih izginotij, ki so se zgodili v preteklih nekaj mesecih.



Belivukova skupina je tesno povezana s črnogorskimi mafijskimi krogi in naj bi bila vpletena v trgovanje z mamili. Po poročanju nekaterih srbskih medijev je skupina snovala umor nekaj članov razvpite roparske skupine Pink Panter, ki je znana po nenasilnih ropih velikih evropskih draguljarn.

Velik udarec mafiji

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je organe pregona pohvalil za opravljeno delo in poudaril, da je s to akcijo »država pokazala, da nihče ne more biti močnejši od države. To je velik korak v boju proti mafiji in vsem, ki mislijo, da lahko zaradi svojih povezav počnejo, kar hočejo. To je zares velik udarec za mafijo.«



Ob tem je sporočil kriminalcem, da se v Srbiji ne bodo mogli skriti, boj proti organiziranemu kriminalu bo policija po Beogradu nadaljevala še v drugih mestih, v Nišu, Vranju, Valjevu in Subotici.



Belivukova skupina je zlasti rada izsiljevala bogate poslovneže in investitorje, ki so gradili stanovanjske stavbe v srbski prestolnici. Da bi bili pri svojem početju bolj prepričljivi, so žrtvam kazali posnetke mučenja ali pohabljanja katere od žrtev v preteklosti.



Dodatno je k njihovi prepričljivosti prispevalo dejstvo, da so se postopki proti Belivuku in njegovim prijateljem tudi v primerih obtožb za umore največkrat končali zaradi pomanjkanja dokazov.

Kriminalci z zaslombo v politiki

Srbski kriminolog Dobrivoje Radovanović je v pogovoru za TV N1 dejal, da so Belivukovo skupino prijeli prepozno, ker so navijaške skupine v Srbiji močno prepletene s kriminalnimi omrežji, vse vlade od devetdesetih let prejšnjega stoletja so namreč mižale na eno oko ob krepitvi njihove moči.



»Organizirani kriminal se je žal v Srbiji povzpel na raven povezanosti z državo oziroma z določenimi državnimi organi in s političnimi strankami,« je povedal Radovanović. Za številne države na območju nekdanje Jugoslavije velja, da je meja med politiko in organiziranim kriminalom zabrisana, a so v Srbiji zadeve še hujše.



»Pri nas imamo višjo raven organiziranega kriminala od tistega, ki ga poznajo po svetu. To pomeni, da katerakoli stranka bo prišla na oblast, bo morala organiziranemu kriminalu vračati usluge, ki jih je ta zanje opravil v preteklosti, in to je najhuje, kar se lahko zgodi,« je poudaril Radovanović.