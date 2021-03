Vučićeva žaljivka je postala dobra zgodba

V nadaljevanju preberite:

Kako so se v Vinakopru domislili, da srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću pošljejo paket izbranih vin? Kako so mu dostavili vino in zakaj je Vučić nato s koprsko malvazijo nazdravil v družbi slovenskega »chefa« Tomaža Kavčiča? To ni bilo prvič, da so v Vinakopru z marketinški prijemi opozorili nase.

Tomaž Kavčič, gostinec in srbski častni konzul, prevzema paket za srbskega predsednika iz rok Boruta Fakina, direktorja Vinakopra. Foto Jaka Ivančič/Vinakoper

Drznost za prepoznavnost

Srbski predsednik Aleksandar Vučić z darilom iz Kopra Fotografiji instagram

Povezovanje in izvoz na Kitajsko

»Na spletu smo zasledili objavo gospoda Vučića in se odločili, da mu bomo poslali našo malvazijo ter ga tako prepričali, da se moti in da je to res kakovostno vino,« je povedal, direktor Vinakopra. Z odzivom srbskega predsednika, ki je na družbenih omrežjih objavil, kako nazdravlja s kozarcem njihove capo d'istrie, je sogovornik zadovoljen. Še bolj ga veseli, da je izPaket izbranih vin iz koprske vinske kleti so srbskemu predsednikudostavili po diplomatski poti.Pošiljko je v Vinakopru prevzel prepoznavni gostinec, ki je tudi srbski častni konzul, Vučiću pa jo je predal s slovenskim veleposlanikom v Srbiji Damjanom Bergantom. Srbski predsednik se je zaradi izjav o istrski malvaziji, ki jo je med drugim poimenoval »đubre« (gnoj), opravičil in dejal, da so Koprčani pokazali, da so boljši od njega. Objavil je še fotografijo, kako s Kavčičem pokušata podarjeno koprsko vino. »Rad pomagam pri lepih stvareh,« je komentiral vipavski chef, ki se ponaša z michelinovo zvezdico in ga na Srbijo vežejo predvsem prijateljske vezi.»Verjamemo, da smo tako nekaj prispevali k utrditvi prijateljskih vezi med državama,« je dejal prvi mož Vinakopra Fakin. S takšno marketinško potezo niso prvič opozorili nase. Pred poldrugim letom so vzbudili veliko pozornosti s šalo na račun nezgode tovornega vlaka, iz katerega se je na vodovarstvenem območju Rižane razlil kerozin. Na obcestni plakat so zapisali: »Ni vode? Brez skrbi, če je ni, smo tu mi!« Fakin se je spomnil, da so bili takrat tudi tarča kritik. »Ko so na portalu 24ur o tem naredili anketo, se je vendarle pokazalo, da je 80 odstotkov sodelujočih razumelo hudomušno sporočilo,« je navedel. Ob tem je omenil, da so lani poleti zasnovali akcijo Pridi varno domov, ki so jo podprle tudi občine v slovenski Istri, s katero so prek videospota nagovorili predvsem mlade in jih skušali ozavestiti o odgovornem pitju alkohola. Nedavno so s koprsko občino predstavili Altroke Istra, pobudo za promocijo istrske gastronomije.V Vinakopru se pod Fakinom posvečajo povezovanju vinarjev v slovenski Istri in jim v svojem butiku ponujajo tudi prostor za promocijo. »Zgledi iz Goriških brd pa tudi sosednjih hrvaške Istre in Furlanije - Julijske krajine kažejo, da je edini način, da v kakovostnem smislu dvignemo našo vinsko destinacijo, ta, da se povezujemo,« je poudaril. Vinakoper sicer spada med tri največje vinske kleti v Sloveniji, obsega 584 hektarov vinogradov in v povprečju pridela 3,2 milijona litrov vina na leto. Njihova paradna konja sta seveda refošk, ki predstavlja 60 odstotkov pridelka, in malvazija s 30 odstotki. »Večino vina prodamo na domačem trgu, pri čemer se vse bolj usmerjamo v izvoz, kjer je med našimi najpomembnejšimi trgi Kitajska,« je pojasnil direktor. Pred dobrim mesecem so s partnerjem Lajka – s pomočjo državnega razpisa za promocijo na tretjih trgih – odprli prvo slovensko vinoteko v Vietnamu. »Koronavirus nas je nekoliko ustavil, a v azijskih trgih vsekakor vidimo veliko ­priložnost,« je poudaril.