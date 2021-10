Vztrajno osredotočanje na desne teme

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se proti agresiji ni prav biti z nasilnostjo, saj se potem pobarbarijo vsi, pol leta pred predsedniškimi volitvami v Franciji tamkajšnjo politično sceno močno določa skrajni diskurz Érica Zemmourja. Znani kolumnist in publicist uradno še ni kandidat za predsednika države, a bi lahko vidno zarezal v demokratične procese. Veliko zmerneje in predsedniku Emmanuelu Macronu v prid jih hoče zasukati tudi nekdanji premier Édouard Philippe, ki je pred dnevi ustanovil stranko Horizons. Preturbacije in prerivanja na političnem obzorju niso nujno nekaj slabega.