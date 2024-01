WHO: Bolnišnica Al Šifa obnovila del dejavnosti

Al Šifa, nekdaj največja delujoča bolnišnica v Gazi, ki so jo izraelske sile v napadih močno poškodovale, nato pa zasedle, je obnovila del dejavnosti. To je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), potem ko so njeni uslužbenci v četrtek po dveh tednih dosegli zdravstveno ustanovo.

WHO je bolnišnici dobavila nujno potrebno medicinsko opremo in gorivo, je na družbenem omrežju X zapisal generalni direktor agencije ZN Tedros Adhanom Ghebreyesus.

V bolnišnici, ki jo je WHO novembra opisala kot območje smrti, trenutno deluje 60 uslužbencev, ki imajo za pomoč civilistom na voljo 40 postelj, urgentni oddelek, štiri operacijske dvorane, med drugim pa ponujajo tudi osnovne ginekološke in radiološke storitve, je še dodal Tedros.

Konvoj WHO je bolnišnici na severu palestinske enklave dobavil 9300 litrov goriva in opremo, s katero bodo lahko zdravili tisoč poškodovancev in sto dializnih pacientov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

WHO je nameravala Al Šifo in druge bolnišnice na severu obiskati še prej, a je poti konvojev odpovedal zaradi varnostnih skrbi.

Izrael je med več kot tri mesece trajajočo ofenzivo v Gazi večkrat ciljal bolnišnice z izgovorom, da jih palestinsko islamistično gibanje Hamas uporablja za poveljniške centre.

Pred evakuacijo Al Šife je WHO opozarjala na kopičenje trupel v zdravstveni ustanovi, ki je zaradi izraelske blokade ostala brez goriva in posledično brez elektrike. Med številnimi žrtvami so bili tudi nedonošenčki.