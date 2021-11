07. Covid v Nemčiji zahteval več kot 100.000 življenj

Koronavirusna bolezen 19 je v Nemčiji zahtevala več kot 100.000 smrtnih žrtev, je danes sporočil nemški Inštitut Roberta Kocha. V zadnjem dnevu je umrlo še 351 covidnih bolnikov, skupaj pa 100.119. Sedemdnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev je medtem narasla na 419,7, kar je največ od začetka pandemije covida-19. Zaradi porasta števila okužb se tudi nemške bolnišnice soočajo s preobremenjenostjo, zaradi česar morajo covidne bolnike voziti v tujino, je povedal Gernot Marx, vodja nemškega združenja za intenzivno nego in nujno zdravniško pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po nizu omejitev, ki so jih v boju za zajezitev silovitega četrtega vala epidemije doslej sprejele posamezne dežele, so v sredo v Nemčiji začeli veljati novi ukrepi na ravni celotne države.

07.40 WHO: Cepiva dajejo ljudem »lažen občutek varnosti«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pred božičem izdala opozorilo in dejala, da je pretok ljudi v družbi oziroma mešanje spet na ravni izpred pandemije in zato grozi, da se bo virus v času pred prazniki znova širil, navaja Guardian. »Zaskrbljeni smo zaradi lažnega občutka varnosti, da so cepiva končala pandemijo in da ljudem, ki so cepljeni, ni treba sprejeti nobenih drugih previdnostnih ukrepov,« je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Cepiva življenja rešujejo, a ne v celoti preprečijo prenosa.« Kot je še povedal Adhanom, je bilo prejšnji teden več kot 60 odstotkov vseh prijavljenih primerov in smrti zaradi covida-19 v Evropi. Direktor Svetovne zdravstvene organizacije za nujne primere Mike Ryan pa je dodal: »V Evropi smo se vrnili na raven družbenega mešanja izpred pandemije in smo sredi zelo močnega ponovnega porasta števila primerov, veliko držav pa je pod velikim pritiskom na zdravstvo.«

06.45 ZDA nameravajo od tujcev na kopenskih mejah od januarja zahtevati dokaz o cepljenju

Ameriška vlada namerava od 22. januarja od vseh tujcev, ki bodo vstopali v ZDA na kopenskih mejnih prehodih, zahtevati dokaz o cepljenju proti covidu-19. Zahteva ne bo veljala za državljane ZDA in za tujce z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA. Enak pogoj bo veljal tudi za tiste obiskovalce ZDA, ki vstopajo s trajekti na jezerih, rekah in morju. Na napoved iz Bele hiše so se kritično odzvali predstavniki voznikov tovornjakov in prevoznih podjetij. Vlada predsednika Josepha Bidna sicer upa, da bo večina ameriških podjetij do 22. januarja tako ali tako zahtevala obvezno cepljenje od svojih zaposlenih. Nova vladna pravila za obvezno cepljenje zaposlenih v večjih zasebnih podjetjih so trenutno predmet tožb na sodiščih. V ZDA so doslej proti covidu cepili okrog 60 odstotkov vsega prebivalstva.

FOTO: Platt/AFP

05.00 Pandemija in okrevanje v ospredju vrha azijskih in evropskih držav

Spopadanje s pandemijo covida-19, gospodarsko okrevanje in multilateralizem bodo v ospredju dvodnevnega srečanja voditeljev azijskih in evropskih držav (Asem), ki se začenja danes v virtualni obliki. Na vrhu Asema, ki ga tokrat gosti Kambodža, bo kot predsedujoči svetu EU sodeloval tudi premier Janez Janša. Glavna tema 13. azijsko-evropskega srečanja je spodbujanje učinkovitega multilateralizma in skupnega odziva pri spoprijemanju s pandemijo covida-19. Med preostalimi temami vrha so še podnebne spremembe, povezljivost, ženske, mir in varnost, regionalna vprašanja ter vključujoča in trajnostna rast in razvoj. Slovenski premier se bo srečanja udeležil v vlogi predsedujočega svetu EU in regionalnega koordinatorja za evropsko skupino. Ob nagovoru na odprtju dogodka bo sodeloval tudi na petkovi razpravi na temo covid-19 in družbeno-ekonomsko okrevanje, so sporočili iz njegovega kabineta.

FOTO: Blaž Samec/Delo

01.00 Strokovna skupina na seji vlade s predlogi manjših sprememb covidnih ukrepov

Strokovna skupina za covid-19 vladi na današnji seji ne bo predlagala večjih sprememb ukrepov, je za STA napovedala infektologinja Mateja Logar, ki vodi to skupino. Zdravstveni minister Janez Poklukar je v torek pojasnil, da ostaja možnost uvedbe šolanja na daljavo za študente, a da tega ta teden zagotovo še ne bodo uvedli. Strokovna skupina bo vladi predlagala uvedbo poostrenega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ukrepov v javnem potniškem prometu, je napovedala Logarjeva in pojasnila, da je v tem sektorju opaziti slabo preverjanje epidemioloških ukrepov. Kot je znano, morajo potniki v javnem potniškem prometu nositi zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 in izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT). Izjema od pogoja so mlajši od 12 let in dijaki.

Skupina bo vladi predlagala tudi, naj se v vrtcih posebej pazi na tako imenovane mehurčke, torej da se otroci iz različnih skupin ne družijo. Med predlogi bo tudi dosledno testiranje predšolskih otrok na koronavirus. Med razlogi za sprejetje takšnega predloga je Logarjeva opomnila na možnost prenosa koronavirusa iz okuženih otrok na njihove stare starše. Zdravstveni minister Janez Poklukar je v torek ob robu vladnega obiska v Pomurju na vprašanje, ali lahko pričakujemo nove ukrepe po zgledu Avstrije, odgovoril, da smo dosegli pomemben napredek pri kontroli pogoja PCT v javnem prometu, žal pa ni uresničen ukrep dela od doma, s čimer bi zmanjšali število stikov in dosegli padec epidemije. Stroka proučuje druge ukrepe, tudi v šolstvu, da bi zamejili epidemijo med mladimi. Poklukar je pri tem pojasnil, da se z epidemiologi in študentskimi organizacijami pogovarjajo tudi o možnosti uvedbe aplikacije Ostani zdrav za vstop v učilnice fakultet.