Xi zaskrbljen zaradi širjenja novega koronavirusa na podeželju

Kitajski voditelj Xi Jinping je v sredo v luči prihajajočega praznovanja kitajskega oziroma lunarnega novega leta predstavnikom lokalnih oblasti izrazil zaskrbljenost nad razmerami, povezanimi s širjenjem novega koronavirusa na kitajskem podeželju, kamor se v času praznovanja odpravi veliko ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Xi je dejal, da ga skrbijo predvsem podeželska območja in tamkajšnji prebivalci, potem ko je država prilagodila svoje ukrepe za odzivanje na širjenje covida-19,« je poročala kitajska državna tiskovna agencija Xinhua.

Xi Jinping branil ničelno toleranco do covida-19

Kitajski voditelj je pri tem kot »pravilno odločitev« branil politiko ničelne tolerance do covida-19, saj je ta državi omogočila boj proti »več izbruhom mutacij virusa«. Politiko ničelne tolerance je Peking odpravil decembra lani, čemur pa je sledil skokovit porast števila okužb po vsej državi.

Xi Jinping FOTO: Tingshu Wang/Reuters

»Preprečevanje in obvladovanje epidemij je vstopilo v novo fazo, a smo še vedno v obdobju, ki terja velika prizadevanja,« je ocenil Xi in poudaril pomen »odprave pomanjkljivosti pri preprečevanju in obvladovanju epidemij na podeželju«.

V času praznovanja lunarnega novega leta se številni Kitajci odpravijo domov na podeželje. Kitajsko ministrstvo za promet je pred kratkim napovedalo, da med januarjem in februarjem pričakuje več kot dve milijardi potovanj, kar je približno dvakrat več kot lani, ko so še veljali ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Po poročanju kitajskih državnih medijev, na katere se sklicuje AFP, je samo v sredo po vsej državi potovalo 30,2 milijona ljudi.