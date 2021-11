Z enciklopedijo in svetlobno hitrostjo v svetlo prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Pomembne države se vedno predstavljajo v velikem slogu, tudi svetovna razstava kaže megalomanskost, koliko kdo velja. Tako je bilo leta 1851, ko je bila prva organizirana v Londonu, nič drugače ni letos na Expu v Dubaju. Francija – sama je doslej organizirala šest svetovnih razstav – nedvomno opozarja nase, na svojo veličino in lastno smer v prihodnost: napredka ni, če se inovativni duhovi ne naslonijo na dediščino.

Kakšen občutek prevzame obiskovalca Expa ob obisku posameznega nacionalnega paviljona? Poraja v njem sentimente, povezane z identiteto, morda celo domoljubjem? Slovenski paviljon je gotovo lep in po svoje značilno slovenski, majhen, a poseben, tudi drugačen in privlačen: les, zelenje in voda so očiten pendant bližnjevzhodni puščavi. Zgodbe ljudi, ki so v njem predstavljene, so od Hermana Potočnika in Jožeta Plečnika do Luke Dončića ter mnogih velikanov vmes v znatni meri napisane na tujem. Da bi lahko v domačem žepnem okolju visoko zrasli, je očitno treba v (drug) svet, v večje, bolj odprte in prepišne družbe.