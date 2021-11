Z Iranom povezane šiitske milice nočejo priznati poraza

V nadaljevanju preberite:

Čeprav odgovornosti za poskus atentata na Mustafo al Kadimija ni prevzel še nihče, iraški analitiki ne dvomijo, da je napad z brezpilotnimi letali izvedla ena izmed šiitskih milic, ki so tesno povezane z Iranom. Kadimi je poskus atentata, v katerem je bilo ranjenih sedem njegovih osebnih stražarjev, označil za »strahopetno agresijo« in dodal, da se »z raketami in brezpilotnimi letali ne gradi nacij ali prihodnosti«. Hkrati je pozval Iračane k umiritvi razmer.