Z Medvedčukom proti ruskemu medvedu

V Ukrajini so aretirali opozicijskega politika in osebnega prijatelja ruskega predsednika Vladimirja Putina Viktorja Medvedčuka. Ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski je Kremlju predlagal, da bi Medvedčuka zamenjali za zajete ukrajinske vojake, a so v Moskvi odgovorili, da v takšne metode izsiljevanja, ki so jih nekoč uporabljali čečenski teroristi, ne bodo privolili.