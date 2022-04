Z neveljavnimi glasovnicami nad homofobni referendum

V nadaljevanju preberite:

V senci parlamentarnih volitev na Madžarskem, na katerih se premier Viktor Orbán poteguje za četrti zaporedni mandat, se bodo volivci izrekali tudi o zakonu, ki prepoveduje prikazovanje neheteroseksualne spolne usmerjenosti v šolah in medijih ter skupnost LGBT+ še izraziteje potiska na margino. Vladajoči Fidesz homofobno zakonodajo predstavlja kot vzvod za zaščito otrok, kritiki pa so prepričani, da si želi oblast tako dodatno polarizirati družbo in s pripravo referenduma na dan volitev predvsem mobilizirati ­svoje volivce.

***

»Predstavniki skupnosti LGBT+ čutijo, da je njihova eksistenca tarča napadov. Biti LGBT+ je v najstniških letih vedno težko, zlasti v manjših krajih. S takšno količino sovraštva [oblast] le poglablja delitve in številnim posameznikom dodatno otežuje življenje,« je Fideszovo sistematično omejevanje pravic, ki geje, lezbijke, biseksualce in transspolne osebe potiska v omaro, za Delo komentirala Katalin Cseh, madžarska evropska poslanka iz vrst Prenovimo Evropo. Ni presenetljivo, da je dolgoletno vladno širjenje LGBT-fobije, kakor je poudarila Luca Dudits iz društva Háttér, pri manjšem segmentu družbe legitimiralo nasilje nad neheteroseksualno usmerjenimi rojaki.