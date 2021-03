Z zeleno politiko proti neoliberalnemu darvinizmu

V nadaljevanju preberite: Spremenimo življenje, urimo se v spreminjanju, da se bo lahko preobrazilo tudi širše mesto, bivanje v njem. Župan Grenobla Éric Piolle se zdi eden od tistih francoskih politikov, ki se zavestno odklanjajo od preživetih vzorcev političnega upravljanja, škodljivih in uničujočih, saj razumejo, da za preživetje ne smemo pogubiti predvsem zelenega. Zato kaže mestu, ki ga vodi od leta 2014 in že drugi mandat, volilno dobro in je v ospredju skrb za ekologijo.