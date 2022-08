Za podražitve goriv so krive rafinerije, ne trgovci

V nadaljevanju preberite:

Kaj je botrovalo velikim podražitvam pogonskih goriv po izbruhu vojne v Ukrajini? So za to res odgovorni trgovci, ki naj bi neupravičeno zviševali svoje marže in tako izkoriščali krizo za ekstra zaslužke, ali pa se razlogi za prekomerne podražitve skrivajo kje drugje? Preiskave so se lotili v več evropskih državah in v Avstriji ter Veliki Britaniji že ugotovili, da med krizo služijo predvsem rafinerije. Na rezultate slovenske preiskav še čakamo.