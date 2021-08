Za povzročitev kaosa ne potrebuješ ebole

V nadaljevanju preberite:

Na svetu je 59 laboratorijev z najvišjo stopnjo biološke varnosti (BSL-4), strokovnjaki za biološke grožnje pa vse glasneje opozarjajo na pomanjkljive varnostne razmere, v katerih ti pogosto obratujejo. »Ti laboratoriji so bili ustanovljeni za preučevanje najbolj nevarnih patogenov, ki ji človeštvo pozna, za razvoj novih diagnostik in medicinskih protiukrepov. V globalni zdravstveni varnosti igrajo nepogrešljivo vlogo, toda ta vrsta raziskovanja lahko v nekaterih primerih pomeni varnostno grožnjo,« je za Delo poudaril profesor Gregory Koblentz z univerze Georgea Masona v ZDA, eden od avtorjev najbolj obsežnega popisa laboratorijev BSL-4 doslej.



Teorija o tem, da je novi koronavirus ušel z wuhanskega inštituta za virologijo, je okrepila zanimanje za laboratorije, v katerih hranijo zaloge nevarnih patogenov, kot sta ebola in vranični prisad, ter spodbudila pozive k njihovi regulaciji na globalni ravni. Toda na poti do tega cilja stoji vsaj ena, morda nepremostljiva ovira.