Zabranjeno pušenje* bo nekoč več kot le glasbena skupina

Da bo razprava o prepovedi kajenja v Federaciji Bosne in Hercegovine svojevrsten spektakel, je bilo vnaprej jasno, tako kot je bilo jasno, da bo pot do prepovedi trnova. Predlogu poleg množice strastnih kadilcev ostro nasprotujejo gostinci, ki so izčrpani zaradi ukrepov za preprečitev širjenja virusa, eden od ministrov je svoj pogled na zakonski predlog prepovedi kajenja izrazil kar s prižigom cigarete v dvorani parlamenta.