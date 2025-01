Začenja se nov električni supercikel

V nadaljevanju preberite:

Scott Strazik, direktor podjetja GE Vernova, ki se ukvarja z električno opremo in se je lani odcepilo od konglomerata, meni, da se pripravlja »supercikel«. Povpraševanje po vsem, od transformatorjev in stikalnih naprav do visokonapetostnih prenosnih kablov, se hitro povečuje. Mednarodna agencija za energijo (IEA) kot uradni prognostik ocenjuje, da so svetovne naložbe v omrežno infrastrukturo lani dosegle skoraj 400 milijard dolarjev. To je več kot 300 milijard dolarjev leta 2020 in pomeni obrat v primerjavi z upadom, ki se je začel leta 2017 zaradi upočasnitve povpraševanja na Kitajskem (glej grafikon). IEA napoveduje, da se bodo te naložbe do leta 2030 povečale na približno 600 milijard dolarjev na leto. Kaj je vzrok za ta porast?