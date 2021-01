Začetek sojenja Donaldu Trumpu v ustavni obtožbi preložen

Tožilci oziroma upravitelji ustavne obtožbe bodo imeli več časa za pripravo obtožnice. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Vodja senatne večine, demokratje v petek po pogovoru z vodjo manjšine, republikancemprivolil v njegov predlog, da se z začetkom sojenja bivšemu predsedniku ZDAv ustavni obtožbi malo počaka, da se lahko Trump pripravi na obrambo. Začetek sojenja so tako preložili na teden, ki se začne 8. februarja.Predstavniški dom kongresa bo ustavno obtožbo Trumpa zaradi vzpodbujanja upora proti vladi poslal v senat v ponedeljek in sojenje bi se lahko začelo skoraj takoj. Preložitev začetka sojenja z otvoritvenimi nagovori tožilstva - demokratskih kongresnikov iz predstavniškega doma - in Trumpovih odvetnikov koristi tudi demokratom.Tožilci oziroma upravitelji ustavne obtožbe bodo imeli prav tako več časa za pripravo obtožnice, senat pa bo lahko vmes nadaljeval potrjevanje ministrskih kandidatov vlade predsednika. Schumer je zaradi ugoditve McConnellu od senatorja iz Kentuckyja dobil zagotovila, da republikanski senatorji pri potrjevanju kandidatov ne bodo delali težav.Dejstvo, da se začetek druge ustavne obtožbe Trumpa ni začel s prepirom ampak s kompromisom, je tudi dober obet za uspeh pogajanj o 1900 milijard dolarjev vrednem Bidnovem predlogu za boj proti pandemiji covida-19 in pomoč gospodarstvu ter Američanom.McConnell želi, da bi demokratska večina republikancem ohranila možnost filibustra oziroma obstrukcije, kar vsaj za zdaj obeta kompromise. Demokrati lahko filibuster ukinejo, vendar jim to ni v dolgoročnem interesu, saj lahko že čez dve leti izgubijo večino in bodo v enakem položaju kot danes republikanci.Trumpa je zgodovinska druga ustavna obtožba doletela zaradi vzpodbujanja privržencev k napadu na kongres 6. januarja, ki se je končal s petimi smrtnimi žrtvami. »Vsi si želimo pustiti to grozno poglavje v zgodovini za nami. A do sprave lahko pride le z resnico in odgovornostjo. To je namen sojenja,« je dejal Schumer.Edina sankcija pri ustavni obtožbi predsednika je možna odstavitev s položaja, na katerem Trumpa zaradi izteka mandata ni več. V primeru obsodbe pa lahko senat Trumpu s posebnim glasovanjem še prepove kandidiranje na predsedniški ali druge politične položaje. Vendar pa bo pot do obsodbe izjemno težka kljub jezi kongresnikov zaradi napada nanje. Demokrati morajo namreč v glasovanje za obsodbo prepričati 17 republikancev, kar se zdi skoraj nemogoče.