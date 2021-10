Zadnja priložnost, da poiščejo izvor virusa

V nadaljevanju preberite:

Dan po tem, ko je ameriška mreža CNN objavila, da namerava Kitajska testirati več deset tisoč vzorcev krvi, ki jih hranijo v Wuhanu, od koder se je razširila pandemija covida-19, so kitajska partijska glasila odločno zanikala, da je to odgovor na zahtevo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), da je treba v zvezi z izvorom koronavirusa zagotoviti večjo preglednost. Gre za blizu 200.000 vzorcev, od katerih so jih nekaj zbrali v zadnjih mesecih leta 2019 in ki jih je WHO označila za možni vir ključnih podatkov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, kdaj in kje so se ljudje prvič okužili s koronavirusom.