Zadnja velika veselica pred negotovo jesenjo in zimo

V nadaljevanju preberite:

Pred nami je nova ekonomska kriza, vprašanje je le, kako globoka in dolgotrajna bo. Nam grozi ponovitev stagflacije iz 70. let prejšnjega stoletja, ko je svet pestila recesija, hkrati pa še visoka inflacija in brezposelnost? Je v evrskem območju mogoča ponovitev evrske krize izpred desetletja, ki je na trenutke ogrožala ne samo obstoj skupne valute ampak tudi Evropske unije? Imajo prav tisti ekonomisti, ki opozarjajo pred globoko ekonomsko krizo, ali pa so vendarle okoliščine tokrat bolj vzpodbudne in nas čaka le manjša in krajša gospodarska ohladitev?