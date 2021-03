Zadnji neodvisni radio na Madžarskem ostaja brez frekvence

Klubrádió, zadnja neodvisna radijska postaja na Madžarskem, po odločitvi pristojnega organa ostaja brez dovoljenja za oddajanje.Svet za medije, katerega člani so podporniki madžarskega premiera, je zavrnil vlogo Klubrádia za dodelitev frekvence.Omenjeni radio je bil edini, ki je vložil veljavno vlogo na razpisu za frekvenco 92,9 FM. Klubrádió je to frekvenco uporabljal deset let do februarja, ko mu je svet za medije odvzel dovoljenje. Od takrat oddaja samo še po spletu.Odločitev o odvzemu dovoljenja je naletela na kritike tako doma kot v tujini, saj je bil Klubrádió zadnja neodvisna radijska postaja na Madžarskem.Svet za medije je sporočil, da je vlogo Klubrádia za dodelitev frekvence izločil, ker da radio deluje nezakonito. Osnutek programa po navedbah sveta ni izpolnjeval osnovnih zahtev in je vseboval protislovja.Direktor radiaje za časnik Népszava dejal, da postaja deluje izključno v okviru zakona. »Svet za medije ni davčna uprava, da bi sprejemal odločitve na takšen način,« je dejal in dodal, da davčna uprava na radiu ni odkrila nobenih kršitev zakonodaje.Direktor je še napovedal, da se bodo na odločitev sveta za medije pritožili na sodišču, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Odločitev glede Klubrádia je znova opozorila na politične pritiske desne vlade pod Orbánovim vodstvom na neodvisne medije na Madžarskem.