Nasprotniki poljske vlade vztrajajo na ulicah Varšave

Zapis na plakatu »Ne borim se s Poljsko, ampak za Poljsko« FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Protivladni protesti se na Poljskem vrstijo od oktobrske odločitve ustavnega sodišča, ki je dodatno zamejilo možnost odločitve za umetno prekinitev nosečnosti. FOTO: FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

V poljski prestolnici Varšava so se včeraj nadaljevali protesti proti konservativni vladi , ki jo vodita premierin podpredsednik vlade, prav tako vodja vladajoče stranke Zakon in pravičnost (Pis). Udeleženci včerajšnjega shoda so se znova napotili do strogo varovanega domovanja Kaczynskega, a so jim policisti preprečili namero, navajajo tuji mediji.Včerajšnji protivladni protest, ki so ga organizirali aktivisti, ki nasprotujejo kratenju človekovih pravic, med drugim omejevanju možnosti za umetno prekinitev nosečnosti, se je časovno ujel z 39. obletnico uvedbe izrednih razmer. Leta 1981 so bile uvedene zaradi obračuna z opozicijo takratnih oblasti. Množični protivladni protesti se na Poljskem vrstijo od konca oktobra, ko je ustavno sodišče razsodilo, da je umetna prekinitev nosečnosti nezakonita v primeru razvojnih nepravilnosti zarodka oziroma ploda.Čeprav odločitev ustavnega sodišča še ni začela veljati, poljski nevladniki opažajo več klicev žensk, ki jih skrbi uveljavitev zakonodajnih sprememb, navaja britanski Guardian. Prebivalke Poljske zaradi stroge zakonodaje s področja splava – umetna prekinitev nosečnosti je trenutno dovoljena le, ko je ogroženo zdravje nosečnice ter v primerih razvojnih nepravilnosti, posilstva oziroma incesta – splav že zdaj opravljajo v drugih evropskih državah.