Zaigral, da ga je ugrabila Islamska država, nato dejansko pristal med teroristi

Obtožen goljufije in insceniranja kriminalnega dejanja

V časih Islamske države so svet pretresale novice o ugrabitvah in eksekucijah državljanov zahodnih držav, v Italiji pa pravkar odmeva zgodba o človeku, ki je poskušal tovrstne tragedije finančno izkoristiti. Kot pišejo italijanski mediji, je podjetnik iz italijanske Brescieleta 2016 s pomočjo sodelavcev zrežiral, da ga je ugrabila Islamska država.Za ta namen je s tremi sodelavci, ki so mu predlagali posel, katerega cilj je bila pridobitev denarja, odšel v Turčijo, tam pa se mu je zgodilo, da ga je ta trojica – en Italijan in dva Albanca – dejansko »prodala« realnim teroristom iz islamske stranke Turkestana, ki so bili blizu Al Kajdi.Naslednja leta je preživel v Siriji, osvoboditev pa dočakal šele spomladi leta 2019, ko je njegovo vrnitev v Italijo objavil tudi italijanski in širši mednarodni tisk.Izjavo o osvoboditvi italijanskega državljana je tedaj pripravil tudi premier. Tedaj je bilo rečeno, da so Sandrinija ugrabili med njegovim dopustom v Turčiji, osvoboditev pa so dosegli »po aktivnostih, ki so jih koordinirali italijanski obveščevalci«.Zdaj je znova v Italiji, a obtožen goljufije in insceniranja kriminalnega dejanja, vse tri njegove sodelavce, ki so organizirali tudi lažno ugrabitev nekega drugega moškega iz Brescie in poskusili še s tretjim, pa so na zahtevo tožilstva v Rimu aretirali in so v priporu.Obtoženi so ugrabitev v povezavi s terorizmom. Preiskava je sicer zajela deset oseb, med njo so italijanski karabinjerji zasegli tudi 87.800 evrov.