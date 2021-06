Zakaj na volitve, ko pa ni malo drugih obveznosti

V nadaljevanju preberite:

Ekstremne reflekse je zlahka sprožiti in so nadvse nalezljivi, in vendar so manj predvidljivi, kakor bi si lahko želela francoska skrajna desničarka Marine Le Pen. Na nedavnih regionalnih volitvah v Franciji je doživela poraz, kakor sta ga tudi vladajoči macronizem in levi radikalizem Jean-Luca Mélenchona, medtem pa so volivci večinsko podprli tradicionalni desnico in levico: stranko Republikanci in socialistično stranko (tudi povezano z zelenimi). S čim sta prepričali volilno telo?