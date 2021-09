Zapuščina večne kanclerke Angele Merkel

V nadaljevanju preberite:

Kako bo zgodovina ocenjevala zapuščino Angele Merkel, ki je štiri mandate vodila nemške vlade? Se bo zapisala kot ena velikih kanclerk in velikih političark Evrope in sveta, ali pa bo njena zvezda čez leta zbledela? Politični analitiki imajo o tem zelo različna mnenja. Se pa strinjajo, da je bila političarka kompromisov in iskanja delujočih soglasij med še tako razdeljenimi partner. Nekateri prav to njeno značilnost izpostavljajo kot njeno ključno moč. Nemčija je pod Angelo Merkel prosperirala in v Evropi prevzela vodilno vlogo, s partnerji in konkurenti po svetu pa je kanclerka ves čas iskala skupne točke. S kanclerskega položaja se po 16 letih poslavlja po lastni volji in kot daleč najbolj priljubljena političarka v državi pa tudi širše.