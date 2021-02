Zaradi lesenih palet bi lahko obstal blagovni promet med EU in Otokom

Za zdaj cariniki mižijo na eno oko

Za ustreznost palet v mednarodnem blagovnem prometu niso odgovorni proizvajalci palet, ampak izvozniki blaga. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Za ustreznost palet je odgovoren izvoznik blaga

Potem ko je brexit postal dejstvo, je Velika Britanija z vidika EU postala tretja država, blagovni promet čez mejo v obe smeri pa čezmejni. In če bi carinske službe na obeh straneh Rokavskega preliva to dejstvo dosledno upoštevale, bi utegnil na meji obstati vsak tretji tovornjak z raznovrstnim blagom, v Veliki Britaniji pa bi lahko marsikatera polica v supermarketih ostala prazna. Vse to zaradi sicer običajno nepomembnih in spregledanih lesenih transportnih palet, poroča nemški Welt.​Po mednarodnih standardih za fitosanitarne ukrepe Organizacije za hrano in kmetijstvo (FAO) pri Združenih narodih je namreč leseno embalažo in palete v čezmejnem prometu treba obdelati tako, da se uničijo morebitni lesni škodljivci, ki bi sicer v lesu potovali po svetu in v krajih, kjer nimajo naravnih sovražnikov, utegnili povzročiti katastrofo. Ker šteje notranji trg Evropske unije za enoten trg brez meja, tega predpisa za transport blaga med državami članicami ni bilo treba upoštevati, zato niti polovica lesene embalaže in palet v EU ni obdelane v skladu s temi zahtevami. Takšne palete pa po novem več niso ustrezne za izvoz v Veliko Britanijo.Toda za zdaj carinske službe na obeh straneh glede tega mižijo na eno oko, je za Welt povedaliz logističnega podjetja Dachsen. Doslej vsaj še ni slišal za primer, da bi britanski cariniki preverjali ustreznost palet in bi s takšnim formalizmom tvegali prazne police v supermarketih po Veliki Britaniji.Predsednik nemškega združenja za leseno embalažo in paletepa v imenu močne nemške paletne industrije vendarle opozarja na nevarnost, ki grozi, če bi kdo od pristojnih kljub vsemu začel s tako imenovanim »formalizmom« dosledno izvajati omenjene mednarodno veljavne predpise. Izpolnjevanje mednarodnih standardov bi pravzaprav bila dolžnost pristojnih organov. Že samo preverjanje palet pa bi lahko povzročilo zastoje, saj bi bilo treba blago s paletami z vsakega tovornjaka razložiti, da bi cariniki lahko poiskali oznake o ustreznosti palet. In če samo ena paleta na tovornjaku ne bi bila ustrezna, bi carina takšen tovor morala zavrniti.Za ustreznost palet je po predpisih odgovoren izvoznik blaga na njih, in ne njihov proizvajalec ali špediter, opozarja Hasdenteufel. Zato bodo predvsem ti morali poskrbeti za izvajanje mednarodnih standardov in pri proizvajalcih naročati ustrezne palete. Te morajo biti toplotno obdelane – najmanj 30 minut na najmanj 56 stopinjah Celzija –, da se uničijo morebitni škodljivci v lesu, morajo pa biti tudi ustrezno označene.