Zaradi migrantov gradi ograjo na meji z Belorusijo

Litva je zaradi vse višjega števila migrantov, ki v državo na nezakonit način vstopajo iz Belorusije, na meji z južno sosedo začela postavljati žično ograjo. Ograjo naj bi na dolžini 30 kilometrov postavili pri kraju Druskininkai v bližini tromeje med Belorusijo, Litvo in Poljsko, je danes v Vilni napovedal predstavnik mejne straže.Beloruski predsednikje EU že večkrat zagrozil, da bo v odziv na sankcije proti Minsku prek meje v Evropo spustil migrante in begunce z vojnih območij. Pri tem je še posebej prizadeta Litva, ki si z Belorusijo deli 680 kilometrov meje. Letos jo je po uradnih podatkih prečkalo že več kot 1500 migrantov, v zadnjih 24 urah 37, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Migranti v pretežni meri izvirajo iz držav Bližnjega vzhoda in Afrike in večina je v Litvi že zaprosila za azil. Vlada v Vilniusu naj bi danes obravnavala predlog spremembe zakona, ki bi pospešil postopek odločanja o azilu.Vlada je pred tem tudi razglasila izredne razmere, da bi se lahko lažje in hitreje odzvala. Predsednik države Gintanas Naueseda pa je za ponedeljek sklical svet za nacionalno varnost države, ki je članica tako EU kot zveze Nato.Več migrantov kot v preteklosti opažajo tudi na poljski meji z Belorusijo. Letos so jih našteli 235, od tega samo od začetka julija 90, medtem ko jih je bilo lani v celem letu 114, še piše dpa.