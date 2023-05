Zaradi napetosti na Kosovu Vučić odredil premik srbske vojske proti meji

V več občinah na severu Kosova so danes izbruhnili konflikti med tamkajšnjim srbskim prebivalstvom in kosovsko policijo, potem ko je ta poskušala novim županom, etničnim Albancem, »pomagati pri uresničevanju njihove pravice do dela«. V luči nemirov je srbski predsednik Aleksandar Vučić zvišal stopnjo pripravljenosti srbske vojske na najvišjo raven.

Med enajsto uro in poldnevom so se v štirih občinah na severu Kosova z večinsko srbskim prebivalstvom oglasile sirene, ki jih običajno uporabljajo kot opozorilo na prisotnost kosovske policije. Najprej so se oglasile v Zubinem Potoku, potem ko je tamkajšnji novi župan Izmir Zećiri zahteval posredovanje policije pri vstopu v zgradbo občine, zatem pa še v občinah Leposavić, Zvečan in Kosovska Mitrovica.

Večji nemiri so sicer izbruhnili predvsem v Zvečanu, kjer so zaposleni na občini po poročanju srbske nacionalne televizije RTS blokirali vstop v zgradbo občine. Ko je vanjo hotela vstopiti kosovska policija, so se uprli, policija pa je odgovorila s solzivcem in dimnimi bombami.

Proti srbskim protetsnikom so uproabili tudi vodni top. FOTO: Stringer/AFP

V nemirih je bilo poškodovanih najmanj deset ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnico v Severni Mitrovici, severnem delu Kosovske Mitrovice, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo. Po besedah namestnice bolnišnice Danice Radomirović nihče od poškodovanih ni v življenjski nevarnosti. Vsi naj bi namreč utrpeli lažje poškodbe zaradi t. i. šok bomb, solzivca in udarcev, poroča srbski portal televizije N1.

V bližini občinske stavbe v Zvečanu je bilo slišati tudi strele, zbrani prebivalci so poškodovali več policijskih avtomobilov, najmanj enega pa uničili. Po navedbah kosovske policije je bilo v nasilju lažje poškodovanih pet policistov.

Kosovska policija je pred tem potrdila, da so policisti pomagali novoizvoljenim županom pri vstopu v prostore občin. »V skladu z uradno dolžnostjo kosovska policija danes pomaga županom severnih občin Zvečan, Leposavić in Zubin Potok pri uresničevanju njihove pravice do dela, in sicer v uradnih prostorih posameznih občin,« je v izjavi na Facebooku sporočila kosovska policija.

Kosovske oblasti so medtem po poročanju mreže Radio Slobodna Evropa za nemire okrivile srbske »kriminalne in nelegalne strukture«. »Nasilje ne bo prevladalo. Srbija je v celoti odgovorna za eskalacijo,« je na Twitterju zapisal vodja kabineta kosovske predsednice Bljerim Velja.

Kosovski premier Albin Kurti današnjega dogajanja na severu države še ni komentiral.

FOTO: Stringer Reuters

Trenutni predsedujoči Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in makedonski zunanji minister Bujar Osmani je pozval k umiritvi razmer in dejal, da je Ovse pri tem pripravljena pomagati. »Misija Ovseja na Kosovu ima kredibilnost in zaupanje med ljudmi in institucijami. Ključno je ohraniti mir in stabilnost,« je zapisal na Twitterju.

Glede obiska Kosovske Mitrovice, kjer bi se moral muditi danes, pa je Osmani dejal, da bo takoj, ko bo mogoče, znova premislil, kdaj bo do obiska prišlo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Na dogajanje se je med drugim odzval tudi veleposlanik ZNA v Prištini Jeffrey M. Hovenier, ki je obsodil ravnanje kosovskih oblasti.

Pred tem so na vhodu in izhodu do središča občine Leposavić, kjer stoji zgradba občine, prebivalci postavili tovornjake. Tudi tu je policija proti ljudem uporabila solzivec in šok bombe. V Zubinem Potoku pa je Zećiriju ob pomoči specialnih enot kosovske policije uspelo vstopiti v stavbo občine, na kateri prav tako že visi kosovska zastava, navaja N1.

Srbski predsednik Vučić je v luči dogajanja stopnjo pripravljenosti srbske vojske dvignil na najvišjo raven ter odredil premik vojakov proti meji s Kosovom, je po poročanju srbskih medijev sporočil srbski obrambni minister Miloš Vučević. Dodal je, da so razmere na severu Kosova dramatične.

FOTO: Stringer Reuters

Lokalne volitve v štirih občinah na severu Kosova so potekale konec aprila večinoma brez udeležbe srbske skupnosti, ki je volitve bojkotirala. Gibanje Samoodločba kosovskega premierja Albina Kurtija je razglasilo zmago v občinah Leposavić in Severna Mitrovica, medtem ko so v Zvečanu in Zubinem Potoku zmagali kandidati Demokratske stranke Kosova, vsi etnični Albanci.

V Severni Mitrovici je zmagal Erden Atić, v Leposaviću Ljuljzim Hetemi, v Zvečanu Ilir Peci, v Zubinem Potoku pa Zećiri.

Volitve so bile razpisane po tem, ko so v štirih občinah zaradi obvezne zamenjave srbskih registrskih oznak s kosovskimi novembra lani odstopili župani Srbske liste. Za župane je kandidiralo skupno deset kandidatov, med katerimi je bila samo ena oseba srbske narodnosti, in sicer neodvisna kandidatka Slađana Pantović v Zvečanu.

Župani Leposavića, Zubinega Potoka in Zvečana so zaprisegli 25. maja. Svoje naloge so prevzeli v javnih zgradbah, ker so v stavbah občin začasni občinski organi, ki delujejo v srbskem sistemu. V Severni Mitrovici pa občinska stavba deluje po kosovskem sistemu, novoizvoljeni župan pa je funkcijo prevzel 19. maja.

Lokalno prebivalstvo na severu Kosova je sicer v preteklosti že postavljalo barikade, da bi preprečilo delovanje kosovskih institucij.