Zaradi obiska Kurtija v BiH razburjenje v srbski politiki

Kosovski premier Albin Kurti je danes na obisku v Sarajevu, kjer se je med drugim srečal z dvema od treh članov predsedstva Bosne in Hercegovine. Srečanju so nasprotovali v entiteti BiH Republiki Srbski, češ da BiH ni priznala neodvisnosti Kosova, kritike pa prihajajo tudi iz Srbije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kurti se je na sedežu predsedstva BiH srečal s hrvaškim in bošnjaškim članom predsedstva Željkom Komšićem in Denisom Bećirovićem. Srbska članica predsedstva Željka Cvijanović je medtem izrazila nasprotovanje njegovemu obisku, rekoč da uradne institucije niso prostor za zasebne obiske.

»BiH ne priznava samooklicanega Kosova, in če so se želeli družiti, bi morali iti v enega od sarajevskih lokalov, ne pa v stavbo skupnih institucij,« je dejala po poročanju tiskovne agencije Republike Srbske Srna.

Srbski zunanji minister Marko Đurić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug medtem izjavil, da je obisk v nasprotju z načeli dobrososedskih odnosov in medsebojnega spoštovanja med Srbijo in BiH ter spodkopava temelje odnosov med državama. Komšiću in Bećiroviću pa je sporočil, naj Srbiji po današnji gesti ne postavljata več nobenih vprašanj v zvezi s podporo BiH in njeni ozemeljski celovitosti.

Bećirović je na kritike srbskih politikov po poročanju portala N1 BiH odgovoril, da nikomur ne bodo dovolili niti pomisliti, da lahko disciplinira voditelje BiH in določa s kom, kje in kdaj se lahko pogovarjajo.

»Danes se ne pogovarjamo o priznanju Kosova, ker je vsem jasno, da je za takšno odločitev potrebno soglasje v predsedstvu BiH,« je še poudaril.

Kurti je na družbenem omrežju X po srečanju sporočil, da so se pogovarjali o trgovinskih in kulturnih izmenjavah ter krepitvi regionalnega sodelovanja. Izpostavil je tudi odločitev Prištine, da s 1. januarjem odpravi vizumski režim za državljane BiH.

BiH je poleg Srbije edina država v regiji, ki ni priznala neodvisnosti Kosova, in sicer zaradi nasprotovanja Srbov v BiH. Kurti je sicer na obisku v BiH le nekaj dni po tem, ko je Srbijo obtožil za eksplozijo, v kateri je bil poškodovan pomemben vodovodni kanal na severu Kosova.