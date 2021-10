V Rusiji septembra največ smrti po drugi svetovni vojni

Po poročanju kitajskega portala SCMP je v Rusiji prejšnji mesec umrlo 44.265 ljudi. Število umrlih se je od julijskega vrha pandemije v Rusiji, ko je v enem mesecu umrlo 51.044 ljudi, zmanjševalo, v drugi polovici septembra pa so se epidemične razmere začele hitro slabšati.

Zapisanemu so sledili strožji ukrepi za preprečitev širjenja okužb, ki so v veljati od preteklega četrtka. Glede na podatek, da so danes potrdili največje število okužb od začetka pandemije - in sicer 40.351-, bi se lahko umrljivost še povečala, dodaja SCMP. Portal ob tem navaja tudi izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je že pred petimi dnevi odredil devetdnevni plačani dopust za vse zaposlene v državi. Teden dni plačanih počitnic je začel veljati danes.

Število okuženih se je septembra v Rusiji naglo povečalo. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Vrata so že med tednom morala zapreti vse nenujne trgovine ter objekti, namenjeni športu in zabavi. Lokali lahko prodajajo le hrano za s seboj oziroma dostavo na dom. V mestu so prepovedani množični kulturni, zabavni, športni in drugi dogodki, izjema so prireditve, organizirane po odločitvi državnih oblasti ali odobrene s strani pristojnih organov. Medtem so odprta ostala gledališča in muzeji, a je njihova zasedenost omejena na 50 odstotkov kapacitet, obvezna je tudi uporaba mask in potrdilo PCT. Po 8. novembru bosta obveznost mask in pogoj PCT veljala za dogodke v Moskvi z več kot 500 udeleženci.

Ruske oblasti so naglo poslabšanje epidemične slike v državi pripisale večji kužnosti delta različice in povečano nenaklonjenost cepivu Sputnik V, je poročal Reuters. Število vseh umrlih na svetu se je sicer zvišalo na okoli pol milijona.