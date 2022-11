Zaradi piškave zmage premierka ponudila odstop

Na torkovih predčasnih parlamentarnih volitvah na Danskem je levosredinski blok obdržal tesno večino enega sedeža v parlamentu. Relativni zmagovalci so socialdemokrati pod vodstvom premierke Mette Frederiksen, ki pa je danski kraljici Margareti II. ponudila odstop in napovedala, da bo preučila možnost oblikovanja široke koalicije.

Čeprav so socialdemokrati znova najmočnejša politična sila – dobili so 27,5 odstotka glasov, kar je njihov najboljši rezultat v zadnjih 20 letih –, je 44-letna premierka dejala, da je jasno, da za »vlado v sedanji obliki ni več večine«.

Mette Frederiksen je sicer oktobra določila 1. november za datum izvedbe predčasnih volitev po ultimatu vodje socialno-liberalne stranke Sofie Carsten Nielsen. Redne parlamentarne volitve na Danskem bi potekale v letu 2023.

Nielsenova je poleti napovedala nezaupnico vladi, če njena predsednica ne bo razpisala predčasnih volitev, potem ko je zaradi zakola vseh minkov na Danskem med pandemijo covida-19 izbruhnil politični vihar, v luči katerega so premierki pozneje med drugim očitali zavajanje javnosti.

Frederiksenova trdi, da je v času globalne negotovosti potrebna politična enotnost, in v primeru zmage meri na oblikovanje široke koalicije tako levih kot desnih strank, kar je podprl tudi nekdanji predsednik vlade Lars Lø​kke Rasmussen, ki je poleti ustanovil stranko Zmerni.

Frederiksenova razen kratke kariere sindikalistke ni bila nikoli zaposlena zunaj politike. Diplomirala je iz administracije in družboslovja na Univerzi v Aalborgu ter magistrirala iz afriških študij na Univerzi v Københavnu, v danski parlament pa je bila prvič izvoljena leta 2001, ko je štela 23 let. Pozneje je v vladi, ki so jo vodili Socialni demokrati, postala ministrica za zaposlovanje ter nato še ministrica za pravosodje. Po tesnem porazu socialdemokratov na volitvah leta 2015 je dotedanja voditeljica Thorning-Schmidtova odstopila, Frederiksenova pa je stopila v njene čevlje in na čelo opozicije.

Čez štiri leta je stranko vrnila na oblast. Po volitvah ji je uspelo sestaviti koalicijo levičarskih in levosredinskih strank, ki pa se ji je, kot vse kaže, čas že iztekel.

Frederiksenova je tako danes zjutraj odpotovala v palačo Christiansborg v Københavnu in kraljici ponudila svoj odstop. To je kasneje potrdila tudi v razpravi z drugimi voditelji parlamentarnih strank in hkrati napovedala, da bo preučila možnost oblikovanja široke vladne koalicije iz celotnega političnega spektra. Z njenim odstopom bodo vsi voditelji strank zdaj morali obiskati dvor, kjer se bo odločalo, kdo bo vodil koalicijske pogovore. Najverjetneje pa bo to vlogo znova dobila Frederiksenova.