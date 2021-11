Zaradi porasta okužb prepovedali proteste na glavnem trgu

Po več protestih proti omejitvenim ukrepom v preteklih dneh so tržaške oblasti do konca leta prepovedale zborovanja na osrednjem Trgu enotnosti Italije in bližnjih ulicah. Razlog za prepoved je povečanje števila okužb z novim koronavirusom v tem pristaniškem mestu. Prefekt Valerio Valenti je prepoved zborovanj potrdil danes. Organizatorjem dogodkov, na katerih ne bodo upoštevali minimalne razdalje in nošnje zaščitnih mask, grozijo visoke denarne kazni.

V Trstu so namreč začeli beležiti porast števila okužb z novim koronavirusom. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko k temu pripomogle tudi demonstracije proti ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa. »Med pravico do zdravja in pravico do demonstriranja, ima prva prednost,« je sporočil Valenti.

Od razširitve uporabe covidnega potrdila tudi na delovnem mestu od sredine oktobra so v Italiji večkrat izbruhnili protesti. Trst je postal eno od osrednjih mest, kjer so se zbirali nasprotniki ukrepov, med drugim so blokirali tudi dostop do pristanišča.

V Trstu so začeli beležiti porast števila okužb z novim koronavirusom. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Medtem se je na spletu pojavila peticija, v okviru katere sta prvopodpisnika odvetnica Tiziana Benussi in univerzitetni profesor Mitja Gialuz stopila v bran cepljenju. V peticiji spominjajo, da je Trst plačal visoko ceno pandemije covida-19 in da je glavno orožje proti njej cepivo.

Podpisniki peticije so prepričani, da tisti, ki se borijo proti cepivu ali proti covidnemu potrdilu, ne smejo ogrožati zdravja ali svobode državljanov, da živijo normalno življenje. V njej pozivajo k enotnemu in odgovornemu nastopu vseh, ki so se cepili in s tem izkazali veliko solidarnost in državljanski čut, poroča na spletu Primorski dnevnik. Peticijo je danes do 15. ure podpisalo okoli 25.000 ljudi.