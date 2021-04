Zaradi poskusa destabilizacije države številne aretacije

Jordanske oblasti so v soboto iz »varnostnih razlogov« izvedle številne aretacije, med pridržanimi so tudi posamezniki, ki so blizu kraljevi družini. Da je v hišnem priporu, je opozoril nekdanji jordanski prestolonaslednik Hamza bin Husein, polbrat kralja Abdulaha II., ter voditelje države obtožil korupcije, poročajo tuje tiskovne agencije.



Več ljudi naj bi aretirali zaradi domnevne zarote proti kralju Abdulahu II., videoposnetki pa kažejo okrepljeno navzočnost policije na območju kraljeve palače na obrobju Amana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Podrobnosti o dogajanju naj bi po poročanju jordanskih medijev oblasti razkrile danes, pri tem pa poudarjajo, da je stabilnost države skrajna meja, ki je ni mogoče prečkati.



Nekdanji jordanski prestolonaslednik Hamza v videoposnetku, ki ga je njegov odvetnik v soboto posredoval britanskemu BBC, trdi, da je v hišnem priporu. V video izjavi je Hamza dejal, da trenutno ne sme zapustiti svojega doma ali se srečevati z drugimi. Kritiziral je jordansko vlado in opozoril, da je odgovorna za poslabšanje razmer na področju človekovih pravic v državi.



Zanikal je, da bi bil del »kakršne koli zarote ali hudodelske organizacije«, vendar je dejal, da se je hašemitska kraljevina »zataknila v korupciji, nepotizmu in zmedi" in da nihče ne sme kritizirati oblasti.



Jordanska vojska je zanikala, da bi bil Hamza v hišnem priporu. Sporočila pa je, da je dobila ukaz, naj prepreči dejavnosti, ki bi lahko ogrozile »varnost in stabilnost« države. Kot je dejal načelnik generalštaba Jusuf Huneiti, so princa »prosili, naj ustavi nekatere dejavnosti, s katerimi bi lahko omajali stabilnost in varnost Jordanije«, poroča AFP.



Jordanske varnostne sile so aretirale nekdanjega svetovalca kralja Abdulaha II., člana kraljeve družine in več drugih zaradi »varnostnih razlogov«, poročanje jordanske tiskovne agencije Petra povzema BBC.

