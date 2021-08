Zasebna podjetja še ena obljuba lepše prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Mesec dni po dramatičnih protestih, ki so 11. julija pretresli več kot 50 kubanskih mest, se je havanski režim še enkrat odločil reševati svojo kožo. Oznanil je, da odslej dovoli odpiranje mikro, malih in srednjih podjetij v zasebni ali pa mešani lasti. To naj spodbudi proizvodnjo in oživi gospodarstvo, ki je popolnoma dotolčeno že več kot pol stoletja. Podobno so se kubanski oblastniki reševali že večkrat, bistveno spremenili pa niso ničesar. Nove izbruhe nezadovoljstva so vsakokrat samo odlagali.